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22.10.2021  15:06   Дмитрий Колоней

Мероприятие на выходных перекроет проезд по Власовскому переулку в Харькове

В Харькове днем нельзя будет проехать по переулку возле "Металлиста".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на выходных нельзя будет проехать по Власовскому переулку. Ограничения будут действать с 10:00 до 20:00 23 и 24 октября 2021 года.
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий, посвященных открытию Академии футбола ФК «Металлист».  На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Плехановской, ул. Молочной, ул. Храмова и пр. 
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове 23-24 октября пройдет праздник открытия Академии футбола "Металлист". 23 октября будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения. 24 октября после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, власовский, металлист, харьков, футбол, спорт
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