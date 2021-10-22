22.10.2021 15:06 Дмитрий Колоней

Мероприятие на выходных перекроет проезд по Власовскому переулку в Харькове

В Харькове днем нельзя будет проехать по переулку возле "Металлиста".



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на выходных нельзя будет проехать по Власовскому переулку. Ограничения будут действать с 10:00 до 20:00 23 и 24 октября 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий, посвященных открытию Академии футбола ФК «Металлист». На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Плехановской, ул. Молочной, ул. Храмова и пр.

23 октября будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения. 24 октября после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45. Напомним, ранее мы писали, что в Харькове 23-24 октября пройдет праздник открытия Академии футбола "Металлист".будет работать фестиваль уличной еды, а в 11:00 состоится торжественное открытие. Пройдут матчи футболистов 2006 года рождения, они схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года рождения.после фестиваля уличной еды состоится поединок 15-го тура Первой лиги между «Металлистом» и хмельницким «Подольем». Встреча начнется в 18:45.