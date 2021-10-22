22.10.2021 14:36 Евгений Клочко

«Металлист 1925» — «Ингулец»: прогноз на матч чемпионата Украины

22 октября в рамках 12-го тура УПЛ харьковский «Металлист 1925» встретится с футбольным клубом «Ингулец».

Прогнозом на предстоящий матч поделились эксперты спортивного портала Всепроспорт

«Металлист 1925» под руководством Валерия Кривенцова показывает отличную игру на чемпионате Украины и сумел одержать три победы подряд. По результатам одиннадцати матчей харьковчане набрали 16 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. В 11-м туре УПЛ команда с минимальным счетом обыграли «Мариуполь» (2:1) на его поле, а до этого в домашнем матче «Металлист 1925» добыл победу над «Минаем» (1:0).

Что касается «Ингульца», то клуб находится в непростом положении. Подопечные Сергея Лавриненко потерпели поражение в трех из четырех последних матчей. В предыдущем поединке петровский клуб с разгромным счетом уступил «Ворскле» (0:3) в Полтаве, а до этого не смог обыграть команду из Одессы «Черноморец» (1:1). По итогом девяти матчей «Ингулец» набрал восемь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Харьковчане находятся в отличной форме и выступают на кураже. В матчах с соперниками из нижней части таблицы «Металлист 1925» практически не теряет очков и выглядит на порядок сильнее коллективов такого уровня.

На данный момент «Ингулец» выглядит одной из самых слабых команд в чемпионате. Клубу пока не удается добиться желаемых результатов.

Эксперты считают, что матч будет проходить под диктовку хозяев - футболисты харьковского клуба хорошо атакуют широким фронтом, разыгрывая до верного свои комбинации. Гости не смогут что-либо противопоставить противнику и в очередной раз уступят.