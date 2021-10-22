22.10.2021 14:20 Валерия Кононова

Водители в Украине не довольны изменениями правил перевозок

Часть маршрутов отменена, а недовольные сотрудники собираются на шествие с пикетом к Кабмину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Приток пассажиров транспорта с момента введения новых правил снизился почти на треть, а две трети маршрутов просто отменились.

Подобными правилами водители совершенно не довольны, говорят во Всеукраинском объединении перевозчиков, ведь, по их мнению, проверка необходимых документов ничего не даст, кроме притока денежных средств на счета полулегальных перевозчиков, использующих легковой транспорт, не подлежащий подобной проверке.

Читайте также: Украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение

По словам главы объединения Игоря Житинского пикет против новых правил планируется в следующую среду, в 10:00.

Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.