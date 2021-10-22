22.10.2021 11:45 Виталий Хиневич
Украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение
Эпидемиологическая обстановка в Украине не улучшается в связи с чем студентов отправят на удаленку.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заявление Министра Образования Украины Сергея Шкарлета.
Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с Министерством здравоохранения Украины.
Дистанционное обучение для профессиональных училищ, высших учебных заведений и последипломного образования вне зависимости от форм собственности рекомендуют начать с 25 октября по 15 ноября.
Школьники смогут вернуться за парты исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе страны.
Сергей Шкарлет в очередной раз рекомендует вакцинироваться и с ответственностью относиться к карантинным ограничениям.
Напомним, Харьковский национальный университет городского хозяйства подписал договор
о сотрудничестве с культурно-образовательной общественной организацией Альянс Франсез, которую курирует Посольство Франции.
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