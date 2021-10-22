    
Главная Новости Харькова Образование Украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение
22.10.2021  11:45   Виталий Хиневич

Украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение

Эпидемиологическая обстановка в Украине не улучшается в связи с чем студентов отправят на удаленку.

Дистанционное обучение в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Министра Образования Украины Сергея Шкарлета. 
 
Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с Министерством здравоохранения Украины. 
 
Дистанционное обучение для профессиональных училищ, высших учебных заведений и последипломного образования вне зависимости от форм собственности рекомендуют начать с 25 октября по 15 ноября. 
 
 
Школьники смогут вернуться за парты исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе страны. 
 
Сергей Шкарлет в очередной раз рекомендует вакцинироваться и с ответственностью относиться к карантинным ограничениям.
 
Напомним, Харьковский национальный университет городского хозяйства подписал договор о сотрудничестве с культурно-образовательной общественной организацией Альянс Франсез, которую курирует Посольство Франции.
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  дистанционное обучение, студенты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Образование Коронавирус в Харькове: уйдут ли школы на дистанционку (официальная информация) 08.04 Образование Школа онлайн: программы 5-11 классов будут доступны в приложении 24.12 Образование В случае локдауна младшие классы уйдут на дополнительные каникулы - ХГС
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 