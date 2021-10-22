Надежду Савченко задержали на границе с поддельным Сovid-сертификатом

Бывшая нардеп пыталась попасть в Украину вместе со своей сестрой.
Как пишет РЕДПОСТ, в киевском аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили у пассажирок, направлявшихся в Украину, поддельные сертификаты о вакцинации. Одной из предъявительниц фальшивой справки оказалась бывший народный депутат Украины Надежда Савченко. Об этом сообщило издание РБК-Украина со сылкой на источник в полиции.
Фейковые справки изъяты, по данному факту открыто уголовное производство по статье за подделку документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины). Санкции статьи предусматривают штраф до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или до двух лет тюремного заключения.
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Указывается, что нарушительницы не задержаны. Решение об объявлении им подозрения будет принято в ближайшее время. Сейчас дознаватели киевской полиции проводят расследование.
Полиция обнародовала поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса (даты рождения в заполненных графах совпадают с паспортными данными Надежды Савченко и её сестры).
Как ранее мы писали, c начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.
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