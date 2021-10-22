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22.10.2021  12:15   Виталий Хиневич

Ограбили пенсионерку под видом социальных работников: в Днепре задержали харьковчанок

Девушки обманным путем завладели денежными средствами пожилой женщины.

Харьковчанки ограбили пенсионерку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области. 
 
Отмечается, что 20 октября злоумышленницы проникли в квартиру 82-летней  женщины под видом социальных работников и предложили пострадавшей получить дополнительные выплаты.
 
В ходе доверительной беседы харьковчанки выяснили, где пенсионерка хранит денежные средства и забрали их. 
 
Полицейские в этот же день смогли задержать двух подозреваемых гражданок возрастом 20 и 26 лет.
 
Установлено, что они проживали на территории города Харьков. 
 
 
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
 
Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.
 
На данные момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 
 
Напомним, 28-летний житель Харькова располагал информацией, что у его знакомой имеются денежные средства и ювелирные изделия  и решил совершить грабеж.
 
Источник:   Национальная полиция Днепропетровской области
 Тэги:  грабеж, харьков
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