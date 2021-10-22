22.10.2021 12:15 Виталий Хиневич

Ограбили пенсионерку под видом социальных работников: в Днепре задержали харьковчанок

Девушки обманным путем завладели денежными средствами пожилой женщины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 20 октября злоумышленницы проникли в квартиру 82-летней женщины под видом социальных работников и предложили пострадавшей получить дополнительные выплаты.

В ходе доверительной беседы харьковчанки выяснили, где пенсионерка хранит денежные средства и забрали их.

Полицейские в этот же день смогли задержать двух подозреваемых гражданок возрастом 20 и 26 лет.

Установлено, что они проживали на территории города Харьков.

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Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

На данные момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 28-летний житель Харькова располагал информацией, что у его знакомой имеются денежные средства и ювелирные изделия и решил совершить грабеж.