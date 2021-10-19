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19.10.2021  13:15   Виталий Хиневич

Ограбление вместо посылки: в Харькове будут судить злоумышленников

Харьковчанин подговорил своих друзей совершить противоправное деяние.

В Харькове будут судить злоумышленников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что 28-летний житель Харькова располагал информацией, что у его знакомой имеются денежные средства и ювелирные изделия  и решил совершить грабеж. Для организации хищения мужчина подговорил двух своих знакомых.
 
Следствие установило, что один из злоумышленников позвонил потерпевшей и сообщил, что по ее адресу доставлена посылка. Когда женщина открыла дверь квартиры, двое мужчин затолкали ее внутрь.
 
Под дулом пистолета гражданка отдала денежные средства, ювелирные украшения, мобильный телефон и ноутбук. 
 
Грабители нанесли ущерб гражданке свыше 400 тысяч гривен. 
 
 
13 октября текущего года обвинительный акт в отношении всех фигурантов дела был направлен в Киевский районный суд города Харьков. 
 
Если вину злоумышленников докажут, им может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
 
Данное наказание предусмотрено частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  ограбление, харьков, посылка
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