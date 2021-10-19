19.10.2021 12:47 Евгений Клочко

Харьков - студенческая столица Украины: узнай почему

Харьков – город студентов не потому, что они заполонили кофейни и бары города, а потому, каким количеством учеников наших ВУЗов мы можем гордиться на городском, всеукраинском, и даже всемирном уровне.



Фото из открытых источников

В настоящее время в Харькове готовят специалистов 69 вузов различных форм собственности и уровней аккредитации, среди которых 17 университетов и 9 академий.

Многие из них, такие как ХАИ (авиационный), ХПИ (политехнический), ХАДИ (автодорожный), являются образовательными брендами с мировым именем, их аббревиатуры в расшифровке не нуждаются. Специализации вузов самые различные: от технических - до аграрных, от военных – до творческих, от медицинских – до экономических. В вузах Харькова обучается более 160 тысяч студентов, в том числе около 12 тысяч – иностранных.

Такое количество молодых людей из разных концов Украины, а также стран ближнего и дальнего зарубежья создает уникальную возможность для общения, сотрудничества, обмена опытом, неповторимую атмосферу студенческого города. Студенческое братство, студенческая субкультура уже давно стали не просто неотъемлемой частью Харькова, а его символами и визитной карточкой.

Одним из старейших вузов не только в Украине, но и Европе, считается Харьковский национальный университет им. В. Каразина, основанный в 1804 году. Это один из самых авторитетных университетов нашей страны, который сыграл не последнюю роль в признании города студенческим центром.

Именно из стен Харьковского национального университета им. В. Каразина вышли такие всемирно известные деятели, как Гулак-Артемовский, Ляпунов, Костомаров, Барабашов, Бекетов, Багалий, Краснов, Остроградский, Стеклов, Потебня, Погорелов и многие другие. ВУЗ выпустил даже лауреатов Нобелевской премии – биолог И. Мечников, экономист С. Кузнец и физик Л. Ландау.

Харьковские ВУЗы сотрудничают с многими городами Европы, позволяя своим студентам стажироваться, практиковаться, получать второй, хоть третий диплом за границей. При этом многие из них предпочитают оставаться работать именно в Харькове, развивая экономику города и создавая новые рабочие места для горожан.

Только в Харькове есть особые, «студенческие» памятники. Пожалуй, самый известный из них — монумент Шаре на территории Национального аэрокосмического университета «ХАИ» в поселке Жуковского. На невысоком постаменте красуется полая сфера, являющаяся элементом системы питания жидкостного ракетного двигателя. «Шара всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным», — гласит табличка на скульптуре.

Чтобы студенчество развивалось, в Харькове проводятся различные мероприятия, направленные на работу с абитуриентами, и просто для горожан и гостей города.Одним из таких является традиционная Ночь науки. В этом году она прошла уже в 7-й раз.

«Проект «Ночь Науки» предоставляет харьковчанам и гостям нашего города уникальную возможность оценить богатое научное наследие Харькова, а также представить тенденции и перспективы его развития, открыть для себя многогранный мир науки! Вы увидите, что творят наши учёные. И уверен многие из вас именно сегодня определятся куда поступать. И я уверен, что за вами будущее нашей науки!» - сказал на открытии Ночи Науки в 2021 году руководитель города Игорь Терехов.

Во время мероприятия 15 вузов продемонстрировали харьковчанам различные эксперименты, познакомили с работой своих лабораторий и кафедр, а также представили современные разработки. Харьковчане и гости города смогли посетить университеты, высшие школы, исследовательские институты, принять участие в программе познавательных мероприятий.

В частности, в медуниверситете можно будет посетить музей кафедры патологической анатомии и музей анатомии человека. В университете ж/д транспорта - почувствовать себя начальником станции и организовать движение поездов, а в Политехе - увидеть, как образуются молнии.

Городские власти не забывают и про школьников. В этом году в Харькове была основана невероятная традиция – Карнавал знаний. Мероприятие для школьников и студентов, однако наиболее трепетным оно было для первоклашек и первокурсников, ведь в этом году они крайне ярко заявили: «Я сделал еще один шаг на длинном пути своего образования».

И город встретил их на этом пути невероятно красивых самыми искренними и теплыми аплодисментами. Ведь Харьков – это город, где быть студентом и школьником крайне круто.