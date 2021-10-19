19.10.2021 12:30 Виталий Хиневич

Новая вакцина от COVID-19 прошла испытания во Франции

Французский производитель вакцин «Valneva» заявил об успешных клинических испытаниях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на фармацевтическую компанию.

Отмечается, что компания «Valneva» сообщила об успешной третьей фазе клинических исследований препарата от коронавирусной инфекции «VLA2001».

Вакцина продемонстрировала замечательный титр нейтрализующих антител по сравнению с активной вакциной.

Кроме этого, медицинский препарат показал хорошую переносимость организмом, а уровень прироста антител у участников испытаний, получивших две дозы вакцины, превысил 95%.

В клинических исследованиях 3-го этапа принимали участие более 4 тысяч участников возрастом от 18 лет и старше.

Динамика переносимости и восприятия организмом нового препарата была значительно лучше, чем с вакциной сравнения.

Граждане возрастом свыше 30 лет сообщили о значительно меньшем количестве побочных эффектов в течении 7 дней после приема медицинского препарата.

Полное отсутствие тяжелого протекания заболевания на коронавирусную инфекцию может говорить о том, что вакцина, которая использовалась в исследовании, предотвращала тяжелую форму COVID-19, произведенной от распространения вариантом штамма Дельта.

Генеральный директор «Valneva» отметил, что компания будет стараться как можно скорее довести препарат «VLA2001» до лицензирования, так как результат исследования подтверждает преимущества, часто связанные с инактивированными цельновирусными вакцинами.

Также производитель готовится проводить исследования на детях возрастом от 5 до 12 лет.

Стоит учесть, что новый препарат был создан на основе вакцины «Ixiaro», предназначенной против возбудителя японского энцефалита.

Напомним, в Украине разрешили сочетать между собой вакцину разного производителя.