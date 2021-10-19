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19.10.2021  12:13   Рита Парфенова

В Харькове женщина застряла в лифте по время пожара (видео)

Пожарные спасли пассажирку лифта, застрявшего между первым и вторым этажами.

Пожар Харьков: Женщина застряла в лифте по время пожара

Утром 19 октября в девятиэтажке по улице Большой Кольцевой, 138 в Харькове загорелась электрощитовая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На вызов приезжали три отделения 25-й ГПСЧ на двух автоцистернах и одной автолестнице. На месте оказалось, что возгорание возникло в электрощитовой 6-го подъезда, расположенной в подвале девятиэтажки. К моменту прибытия огнеборцев огонь распространился на площадь в пять квадратных метров.

Когда возник пожар, одна из жительниц дома оказалась заблокированной в лифте, который остановился между первым и вторым этажами.

Сотрудники ГСЧС вручную открыли двери и освободили женщину из плена, а потом вывели на свежий воздух.  

Пострадавших на пожаре не было. Его причина устанавливается.

Напомним, 18 октября горел мусоросборник в жилом доме по проспекту Юбилейному, 34. Из-за едкого дыма в подъезде была проведена эвакуация 4 человек, среди которых был один ребенок.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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