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18.10.2021  13:05   Виталий Хиневич

В Харькове эвакуировали людей из-за пожара

В Московском районе произошел пожар в жилом доме.

В Харькове произошел пожар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 18 октября около 8:52 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по проспекту Юбилейному, 34.
 
К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 1 этаже многоэтажки общей площадью 5 квадратных метров. Горел бытовой мусор и отходы, которые находились в мусороприемнике. 
 
 
Из-за едкого дыма в подъезде была проведена эвакуация 4 человек, среди которых был один ребенок. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось менее одного часа, что стало причиной возгорания устанавливается.
 
Напомним, ранее спасателям поступило сообщение о возгорании квартиры на 10 этаже по улице Клочковской, 154а.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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