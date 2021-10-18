18.10.2021 13:05 Виталий Хиневич
В Харькове эвакуировали людей из-за пожара
В Московском районе произошел пожар в жилом доме.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 18 октября около 8:52 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по проспекту Юбилейному, 34.
К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 1 этаже многоэтажки общей площадью 5 квадратных метров. Горел бытовой мусор и отходы, которые находились в мусороприемнике.
Из-за едкого дыма в подъезде была проведена эвакуация 4 человек, среди которых был один ребенок.
На ликвидацию пожара понадобилось менее одного часа, что стало причиной возгорания устанавливается.
Напомним, ранее спасателям поступило сообщение о возгорании
квартиры на 10 этаже по улице Клочковской, 154а.
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