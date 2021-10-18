18.10.2021 13:30 Виталий Хиневич

Какими вакцинами чаще прививаются украинцы

В Министерстве здравоохранения Украины о тот, какими препаратами вакцинируются украинцы больше всего.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что вакцины от COVID-19 имеют три различных типа действия.

Данная специфика дает право выбора препарата, в случае, когда есть противопоказания на определенный компонент медикамента.

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Во всех уголках Украины доступно свыше 14 миллионов доз различной вакцины от коронавируса.

По информации Миниздрава Украины, больше всего украинцев привиты препаратом Pfizer. Это 39,8% граждан от общего числа вакцинированных. На втором месте CoronaVac с показателем 27,9%, тройку лидеров замыкает Moderna – 13,9%.

Напомним, что все вакцины перед началом использования проходят исследования с учетом выявления рисков в использовании, тестирования и контроля качества.