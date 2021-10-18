18.10.2021 13:30 Виталий Хиневич
Какими вакцинами чаще прививаются украинцы
В Министерстве здравоохранения Украины о тот, какими препаратами вакцинируются украинцы больше всего.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Сегодня».
Отмечается, что вакцины от COVID-19 имеют три различных типа действия.
Данная специфика дает право выбора препарата, в случае, когда есть противопоказания на определенный компонент медикамента.
Во всех уголках Украины доступно свыше 14 миллионов доз различной вакцины от коронавируса.
По информации Миниздрава Украины, больше всего украинцев привиты препаратом Pfizer. Это 39,8% граждан от общего числа вакцинированных. На втором месте CoronaVac с показателем 27,9%, тройку лидеров замыкает Moderna – 13,9%.
Напомним, что все вакцины
перед началом использования проходят исследования с учетом выявления рисков в использовании, тестирования и контроля качества.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости