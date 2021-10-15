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15.10.2021  11:45   Виталий Хиневич

Стала известна эффективность используемой вакцины в Украине от коронавируса

Препарат содержит в себе инактивированный вирус COVID-19, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что исходя из медицинских исследований чилийских врачей, эффективность вакцины Coronavac составляет 65,9 % в профилактических мерах, направленных на коронавирусную инфекцию. В это же время 87,5% эффективности препарата наблюдается при профилактике госпитализаций, 86,3% в предотвращении летальных исходов от вирусной инфекции. 
 
Лабораторные исследования в Китае показали эффективность препарата Coronavac в 59% при учете использования двумя дозами против симптоматического заболевания и 100% против тяжелых случаев протекания болезни. Исследования проводили среди населения возрастом от 18 до 59 лет. 
 
 
В Бразилии анализ действия медицинского препарата провели среди граждан возрастом 70 лет. 
 
Эффективность показала результат 46,8% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Гамма. Эффективность профилактики госпитализации составила 55,5%, против летальных исходов - 61,2%. В то время как для возрастной группы 70-74 лет эффективность против симптоматического заболевания составила – 59%. Против госпитализации - 77,6%, а против смертельных случаев - 83,9%. 
 
По данным МОЗ Украины всего медицинским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech привились более 2 миллионов граждан, всего в стране числится 6,5 миллионов доз данной вакцины. 
 
Напомним, в почтовых отделениях начали выполнять вакцинацию граждан. На данный момент открылось около 70 пунктов.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  харьков, вакцина
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