15.10.2021 11:45 Виталий Хиневич

Стала известна эффективность используемой вакцины в Украине от коронавируса

Препарат содержит в себе инактивированный вирус COVID-19, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что исходя из медицинских исследований чилийских врачей, эффективность вакцины Coronavac составляет 65,9 % в профилактических мерах, направленных на коронавирусную инфекцию. В это же время 87,5% эффективности препарата наблюдается при профилактике госпитализаций, 86,3% в предотвращении летальных исходов от вирусной инфекции.

Лабораторные исследования в Китае показали эффективность препарата Coronavac в 59% при учете использования двумя дозами против симптоматического заболевания и 100% против тяжелых случаев протекания болезни. Исследования проводили среди населения возрастом от 18 до 59 лет.

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В Бразилии анализ действия медицинского препарата провели среди граждан возрастом 70 лет.

Эффективность показала результат 46,8% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Гамма. Эффективность профилактики госпитализации составила 55,5%, против летальных исходов - 61,2%. В то время как для возрастной группы 70-74 лет эффективность против симптоматического заболевания составила – 59%. Против госпитализации - 77,6%, а против смертельных случаев - 83,9%.

По данным МОЗ Украины всего медицинским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech привились более 2 миллионов граждан, всего в стране числится 6,5 миллионов доз данной вакцины.

Напомним, в почтовых отделениях начали выполнять вакцинацию граждан. На данный момент открылось около 70 пунктов.