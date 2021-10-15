15.10.2021 11:10 Евгений Клочко

Доктор Комаровский празднует 15 октября день рождения

Игорь Терехов сегодня, 15 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук Евгения Комаровского.



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Как сообщает РЕДПОСТ , руководитель города выразил слова благодарности за весомый вклад в развитие отечественной педиатрии:

«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней научной деятельности, маленьким жителям нашего города предоставлялась и предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Ваш вклад в разработку уникальных методов лечения высоко ценится как в нашей стране, так и за ее пределами.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия, талантливых последователей и профессиональных успехов в Вашей благородной деятельности в такое нелегкое для страны время!» - говорится в поздравлении.

Справка: Родился в г. Харькове 15 октября 1960 г.

В 1983 г. окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института.

Трудовую деятельность начал в 1980 г. — медбратом отделения реанимации. С 1983 года работал в областной детской инфекционной клинической больнице города Харькова. До 1991 года — врач отделения реанимации, в течение последующих десяти лет — заведующий инфекционным отделением. С 2000 года вел консультативный педиатрический прием в частном медицинском центре, в 2006 году открыл консультативный медицинский центр — клиника Комаровского — «Клиником».

Кандидат медицинских наук (1996 г.).

Автор многочисленных научных трудов, в том числе монографии «Вирусный круп у детей», а также научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» — выдержала более 30 переизданий в России и Украине.

Евгений Олегович является автором и ведущим ряда телевизионных программ. «Школа доктора Комаровского», стартовавшая в марте 2010 г., трижды была удостоена премии «Телетриумф» и пользуется заслуженным доверием у телезрителей Украины, России, Казахстана, Молдовы, Израиля, Канады и других стран.

14 июля 2021 года Харьковский горсовет на очередной сессии присвоил Евгению Олеговичу Комаровскому звание "Почетный гражданин Харькова".