15.10.2021 10:55 Виталий Хиневич

В Харькове зафиксированы новые случаи заражения COVID-19: подробности

824 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 15 октября в Харькове.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего на территории Харьковской области и города Харьков зафиксировали 1492 новых случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию у 184 169 граждан.

Всего выздоровело 155 630 человек, находятся под медицинским наблюдением 24 257 человек.

Напомним, 1342 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 15 октября в Харькове.