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15.10.2021  10:55   Виталий Хиневич

В Харькове зафиксированы новые случаи заражения COVID-19: подробности

824 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 15 октября в Харькове.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований. 

Всего на территории Харьковской области и города Харьков зафиксировали 1492 новых случаев заболевания коронавирусом. 

С начала пандемии лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию у 184 169 граждан.

Всего выздоровело 155 630 человек, находятся под медицинским наблюдением 24 257 человек.

Статистика коронавируса

 

Напомним, 1342 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 15 октября в Харькове.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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