14.10.2021 13:00 Виталий Хиневич

В Харькове зафиксировали новые случаи заражения COVID-19: подробности

1342 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 14 октября в Харькове.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего на территории Харьковской области и города Харьков зафиксировали 1665 новых случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию у 182 677 граждан.

Всего выздоровели 155 052 человек, находятся под медицинским наблюдением 23 364 человека.

Напомним, ранее более девятисот харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.