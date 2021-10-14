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14.10.2021  13:00   Виталий Хиневич

В Харькове зафиксировали новые случаи заражения COVID-19: подробности

1342 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 14 октября в Харькове.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований. 

Всего на территории Харьковской области и города Харьков зафиксировали 1665 новых случаев заболевания коронавирусом. 

С начала пандемии лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию у 182 677 граждан.

Всего выздоровели 155 052 человек, находятся под медицинским наблюдением 23 364 человека.

 

Статистика коронавируса в Харьковской области

 

Напомним, ранее более девятисот харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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