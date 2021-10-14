В Харькове зафиксировали новые случаи заражения COVID-19: подробности

1342 случай заражения коронавирусом диагностировали за сутки 14 октября в Харькове.
Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
Всего на территории Харьковской области и города Харьков зафиксировали 1665 новых случаев заболевания коронавирусом.
С начала пандемии лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию у 182 677 граждан.
Всего выздоровели 155 052 человек, находятся под медицинским наблюдением 23 364 человека.
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