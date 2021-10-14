14.10.2021 12:30 Валерия Кононова

Легко ли похитить ребенка: В Харькове провели социальный эксперимент (видео)

В Харькове провели социальный эксперимент, подтверждающий необходимость постоянных разговоров с ребенком на тему контакта с незнакомцами.

Как сообщает РЕДПОСТ , социальный эксперимент состоял в попытке украсть ребенка, увести его за собой. Конечно же, родители были в курсе и выявили желание проверить, так ли эффективны разговоры о том, что нельзя уходить с чужими людьми, как хотелось бы думать. Родители наблюдали со стороны все время.

К сожалению, первые 10 секунд контакта с чужим человеком дети находятся в замешательстве и слушают его. Затем услышав слово «мама», свое имя, предложение съесть/купить что-то вкусное или посмотреть что-то интересное, начинают легко идти на контакт. И уже через минуту ребенок, можно сказать, доверяет этой новой в своей жизни личности, ведь она так располагает к себе.

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Шанс зарождения доверия становится еще выше, если роль похитителя играет женщина или подросток. Дети подсознательно считают, что плохой человек выделяется из толпы (как злые персонажи в мультиках), а потому необходимо объяснить ребенку, что опасность может исходить и от милой бабушки и от приличного молодого человека, от любого незнакомца.

Поисковая группа «ЛисаАлерт» публикует на своей странице, в рамках данного социального эксперимента памятку о том, что нужно проговаривать с ребенком ради его безопасности:

Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», кому можно смело доверять, а кому - нет. «Свои» – это очень узкий круг людей. Слушаться нужно не «взрослых», а «своих». Иначе любой взрослый – это авторитет. Научите у кого можно и нужно просить помощи: сотрудник ТЦ, полицейский и т.д. Объясните, что кричать ради спасения своей жизни – можно! И также что нужно кричать («Я вас не знаю!», дабы прохожим стало ясно, что это не капризное поведение ребенка с родителями). Постарайтесь выучить с ребенком номера телефонов, ведь его мобильный может быть потерян или украден. Поговорите о том, чтобы по дороге из школы домой и прочим он передвигался одним маршрутом, дабы в случае чего было ясно, откуда начинать искать.

Проводить беседы с детьми на тему правильного реагирования на коммуникацию с незнакомцем и разное развитие ситуации необходимо постоянно, чтобы убедиться, что ребенок помнит. Кроме того, важно дать понять ребенку, что он не виноват в случившемся, ведь многие дети не рассказывают родителям из чувства вины.

Напомним, Купянский городской районный суд Харьковской области вынес приговор местной жительнице, которая похитила дочь своей соперницы.