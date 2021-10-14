14.10.2021 12:15 Валерия Кононова
Харьковская служба «1562» запустила важную информационную услугу
Каждый харьковчанин может узнать дату подключения отопления в его доме.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу «1562».
Напомним, что ранее чат-бот «Kharkiv1562» позволял проверить отключения по адресам и, также, предупреждал о приближающихся отключениях, будь то горячая или холодная вода, свет и т.д.
Теперь его функционал расширился и в чат-боте теперь можно получить информацию о том, когда по вашему адресу включат отопление.
В системе можно проверять состояние не только по одному адресу, достаточно лишь внести все свои адреса в систему чат-бота
, который с момента нажатия «старт» дает четкие инструкции об использовании.
Алгоритм же получения информации об отоплении прост: после внесения необходимого адреса, нажмите «главное меню», а после «даты подключения отопления». И вот вы уже знаете график для своего дома.
Схема пользования услугой достаточно проста, необходимо указать адрес дома, нажать на кнопку «главное меню», «даты подключения отопления», после чего вам будет доступна желаемая информация.
Напомним, Мировой банк является партнером Харькова в обновлении тепловой
инфраструктуры — он предоставляет средства для модернизации и внедрения технологических проектов.
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