Харьковская служба «1562» запустила важную информационную услугу

14.10.2021 12:15 Валерия Кононова

Каждый харьковчанин может узнать дату подключения отопления в его доме.

Напомним, что ранее чат-бот «Kharkiv1562» позволял проверить отключения по адресам и, также, предупреждал о приближающихся отключениях, будь то горячая или холодная вода, свет и т.д.

Теперь его функционал расширился и в чат-боте теперь можно получить информацию о том, когда по вашему адресу включат отопление.

В системе можно проверять состояние не только по одному адресу, достаточно лишь внести все свои адреса в систему чат-бота , который с момента нажатия «старт» дает четкие инструкции об использовании.

Алгоритм же получения информации об отоплении прост: после внесения необходимого адреса, нажмите «главное меню», а после «даты подключения отопления». И вот вы уже знаете график для своего дома.