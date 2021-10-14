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14.10.2021  11:35   Виталий Хиневич

Склад табачных изделий на 2 миллиона гривен: в Харькове будут судить двух граждан

Мужчины занимались незаконным хранением и сбытом курительных смесей.

В Харькове изъяли табачные изделия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что по месту жительства мужчин был проведен санкционированный обыск, в результате которого были выявлены и изъяты курительные смеси, табачные изделия для курения кальянов на сумму около 2 миллионов гривен. 
 
Кроме этого установлено, что маркировка упаковок не соответствует нормам украинского законодательства. 
 
 
13 октября текущего года обвинительный акт касаемо данных нарушений был направлен в Фрунзенський районный суд города Харьков. 
 
Подозреваемым может грозить штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
 
Данные санкции предусмотрены часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, вьетнамец оборудовал комнату для выращивания конопли в домовладении, расположенном в городе Харьков.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, криминал
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