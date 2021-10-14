14.10.2021 11:35 Виталий Хиневич
Склад табачных изделий на 2 миллиона гривен: в Харькове будут судить двух граждан
Мужчины занимались незаконным хранением и сбытом курительных смесей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что по месту жительства мужчин был проведен санкционированный обыск, в результате которого были выявлены и изъяты курительные смеси, табачные изделия для курения кальянов на сумму около 2 миллионов гривен.
Кроме этого установлено, что маркировка упаковок не соответствует нормам украинского законодательства.
13 октября текущего года обвинительный акт касаемо данных нарушений был направлен в Фрунзенський районный суд города Харьков.
Подозреваемым может грозить штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
Данные санкции предусмотрены часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вьетнамец оборудовал комнату для выращивания конопли
в домовладении, расположенном в городе Харьков.
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