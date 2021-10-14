14.10.2021 11:05 Виталий Хиневич
Игорь Терехов поздравил защитников и защитниц Украины с праздником
Руководитель города Игорь Терехов выразил слова благодарности тем, кто рискует жизнью ради мира.
Игорь Терехов поздравил защитников и защитниц Украины с праздником
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Дорогие защитники и защитницы Украины!
Сегодня мы чествуем героев – сильных, смелых, мужественных!
Ваш подвиг невозможно переоценить. Вы посвятили жизнь служению стране и украинскому народу. В это непростое время вам приходится отстаивать свободу и независимость нашего государства. Вы рискуете жизнью ради мира. Пока мы здесь спокойно строим мирную жизнь, вы сражаетесь на поле боя.
Особую благодарность хочется выразить женщинам-защитницам, которые по зову сердца помогают другим.
Пусть Покров Пресвятой Богородицы оберегает каждого из вас от всех несчастий и невзгод, а мы всегда готовы подставить плечо и оказать помощь.
День защитника Украины – один из главных праздников, который откликается в сердце каждого, кому небезразлично будущее нашей страны!
С уважением, руководитель города Игорь Терехов.
Напомним, кадеты Харькова принесли клятву. Будущих офицеров поздравил
руководитель города Игорь Терехов.
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