14.10.2021 11:05 Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравил защитников и защитниц Украины с праздником

Руководитель города Игорь Терехов выразил слова благодарности тем, кто рискует жизнью ради мира.



Игорь Терехов поздравил защитников и защитниц Украины с праздником



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Дорогие защитники и защитницы Украины!

Сегодня мы чествуем героев – сильных, смелых, мужественных!

Ваш подвиг невозможно переоценить. Вы посвятили жизнь служению стране и украинскому народу. В это непростое время вам приходится отстаивать свободу и независимость нашего государства. Вы рискуете жизнью ради мира. Пока мы здесь спокойно строим мирную жизнь, вы сражаетесь на поле боя.

Особую благодарность хочется выразить женщинам-защитницам, которые по зову сердца помогают другим.

Пусть Покров Пресвятой Богородицы оберегает каждого из вас от всех несчастий и невзгод, а мы всегда готовы подставить плечо и оказать помощь.

День защитника Украины – один из главных праздников, который откликается в сердце каждого, кому небезразлично будущее нашей страны!

С уважением, руководитель города Игорь Терехов.

Напомним, кадеты Харькова принесли клятву. Будущих офицеров поздравил руководитель города Игорь Терехов.