13.10.2021 12:58 Виталий Хиневич
Кадеты Харькова принесли клятву — Терехов поздравил их с Днем защитников и защитниц
В харьковском Кадетском корпусе прошло торжество: 263 ученика из 20 областей страны сегодня принесли клятву кадета.
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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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Церемония была приурочена ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается завтра, 14 октября.
Будущих офицеров поздравил руководитель города Игорь Терехов.
«Отныне у наших кадетов будет девиз: «Государство. Честь. Достоинство». Вы будете образцом для всех. Завтра Украина отмечает День защитников и защитниц. Вы выбрали очень сложную, но необходимую профессию: защищать нашу Родину. Будьте храбрыми, будьте честными, будьте мужественными, будьте достойными Кадетского корпуса!», — пожелал Игорь Терехов кадетам.
На церемонии руководитель города вручил награды офицерам Кадетского корпуса и начальнику гимназии Алексею Середе.
Государственная гимназия-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» была создана в 2013 году.
Кадетский корпус является единственным учебным заведением в Украине, где ученики, начиная с 7-го класса, сочетают получение базового и полного общего среднего образования с усиленной военно-физической подготовкой.
С 2019 года Кадетский корпус начал зачислять на обучение девушек.
Кадетский корпус считается продолжателем традиций Харьковского суворовского военного училища, которое в 1947 году было перемещено в Киев.
Напомним, в Национальном университете гражданской защиты Украины в этом году приняли присягу
111 курсантов. В студенты посвятили 236 поступивших 2021 года.
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