13.10.2021 12:50 Виталий Хиневич

Водитель автобуса взял в «заложники» полицейского в Харькове: видео

В Харькове разгорелся карантинный скандал между сотрудником полиции, пассажирами и водителем автобуса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на один из харьковских телеграмм каналов.

По словам очевидцев, полицейский зашел в салон автобуса для проверки соблюдения карантинных ограничений.

«Оранжевая» зона карантина, в которой сейчас находится Харьковщина, регламентирует перевозку пассажиров исключительно на сидячих местах. Выявив нарушение в превышении количества пассажиров, сотрудник полиции хотел составить протокол на водителя транспортного средства.

Однако водителю пришлись не по душе намерения стражей порядка, он закрыл двери автобуса и, заявив, что «у него карантина нет» продолжил движение автобуса вместе с полицейским. Все время движения общественного транспорта патрульный призывал водителя остановиться, однако последний оставил его просьбы без внимания.

В ответ на такие действия, правоохранитель вызвал подкрепление на конечную остановку общественного транспорта (Холодная Гора). В свою очередь пассажиры рейсового автобуса №1182 просили стража порядка не отвлекать водителя за рулем.

Мнения пользователей социальных сетей разделились на два лагеря. Одни встали на защиту водителя, аргументируя тем, что на работу нужно ехать всем, другие порицают его действия.

Напомним, проверки объектов торговли и социальной сферы, показали, что почти 80% предприятий Харькова нарушают правила карантина.

Источник: Харьковские телеграмм каналы

карантин, заложник Тэги: харьков