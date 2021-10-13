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13.10.2021  12:36   Рита Парфенова

В Харькове собирают деньги на лечение 11-летнего Ярослава Майорова

У ребенка редкое и тяжелое онкологичествое заболевание – диспластическая мелкоклеточная опухоль брюшной полости.


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Для спасения жизни 11-летнего Ярослава Майорова необходимо собрать 50 тысяч долларов – такую сумму нужно внести за депозит израильской клиники, готовой принять его на лечение. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на благотворительный фонд «Цех доброты».

Известие о тяжелой болезни обрушилось на семью Ярослава внезапно. Около месяца назад здоровье ребенка ухудшилось, мальчик пожелтел как при желтухе. Диагноз врачи смогли поставить после многочисленных анализов, осмотров и исследований. У Ярослава обнаружили диспластическую мелкоклеточную опухоль брюшной полости. Это редкое онкологическое заболевание, в Украине практически нет наработанных методик для его лечения.

Дальше была химиотерапия. Лечение ребенок перенес тяжело – была реанимация, отказ от еды, Ярослав потерял в весе 20 килограммов.

Сбор средств на лечение Ярослава Майорова. Новости Харькова

Сейчас клиника Шиба в Израиле согласна взять Ярослава на лечение. У медиков есть опыт лечения подобных болезней, и они гарантируют положительный результат. Но для этого нужна неподъемная для семьи сумма – 50 тысяч долларов. Деньги нужно внести на депозит, только тогда Ярослава смогут принять на лечение.

Семья просит о помощи всех небезразличных. Даже небольшое пожертвование может спасти жизнь ребенка.

Помочь можно:


 

Источник:   БФ «Цех доброты»
 Тэги:  сбор средств, харьков
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