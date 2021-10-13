13.10.2021 12:36 Рита Парфенова

В Харькове собирают деньги на лечение 11-летнего Ярослава Майорова

У ребенка редкое и тяжелое онкологичествое заболевание – диспластическая мелкоклеточная опухоль брюшной полости.



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Для спасения жизни 11-летнего Ярослава Майорова необходимо собрать 50 тысяч долларов – такую сумму нужно внести за депозит израильской клиники, готовой принять его на лечение. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на благотворительный фонд «Цех доброты».



Известие о тяжелой болезни обрушилось на семью Ярослава внезапно. Около месяца назад здоровье ребенка ухудшилось, мальчик пожелтел как при желтухе. Диагноз врачи смогли поставить после многочисленных анализов, осмотров и исследований. У Ярослава обнаружили диспластическую мелкоклеточную опухоль брюшной полости. Это редкое онкологическое заболевание, в Украине практически нет наработанных методик для его лечения.



Дальше была химиотерапия. Лечение ребенок перенес тяжело – была реанимация, отказ от еды, Ярослав потерял в весе 20 килограммов.





Сейчас клиника Шиба в Израиле согласна взять Ярослава на лечение. У медиков есть опыт лечения подобных болезней, и они гарантируют положительный результат. Но для этого нужна неподъемная для семьи сумма – 50 тысяч долларов. Деньги нужно внести на депозит, только тогда Ярослава смогут принять на лечение.



Семья просит о помощи всех небезразличных. Даже небольшое пожертвование может спасти жизнь ребенка.



Помочь можно:

сделав быстрое пожертвование на профиле Ярослава https://www.cdt.org.ua/profile/ярослав-майоров/

PayPal: [email protected] (с пометкой ДЛЯ МАЙОРОВА ЯРОСЛАВА)

Приватбанк (карта мамы): 5168 7427 2698 3236 Майорова Алена Игоревна



