В Харькове собирают деньги на лечение 11-летнего Ярослава Майорова

У ребенка редкое и тяжелое онкологичествое заболевание – диспластическая мелкоклеточная опухоль брюшной полости.
Для спасения жизни 11-летнего Ярослава Майорова необходимо собрать 50 тысяч долларов – такую сумму нужно внести за депозит израильской клиники, готовой принять его на лечение. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на благотворительный фонд «Цех доброты».
Известие о тяжелой болезни обрушилось на семью Ярослава внезапно. Около месяца назад здоровье ребенка ухудшилось, мальчик пожелтел как при желтухе. Диагноз врачи смогли поставить после многочисленных анализов, осмотров и исследований. У Ярослава обнаружили диспластическую мелкоклеточную опухоль брюшной полости. Это редкое онкологическое заболевание, в Украине практически нет наработанных методик для его лечения.
Дальше была химиотерапия. Лечение ребенок перенес тяжело – была реанимация, отказ от еды, Ярослав потерял в весе 20 килограммов.
Сейчас клиника Шиба в Израиле согласна взять Ярослава на лечение. У медиков есть опыт лечения подобных болезней, и они гарантируют положительный результат. Но для этого нужна неподъемная для семьи сумма – 50 тысяч долларов. Деньги нужно внести на депозит, только тогда Ярослава смогут принять на лечение.
Семья просит о помощи всех небезразличных. Даже небольшое пожертвование может спасти жизнь ребенка.
Помочь можно:
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