13.10.2021 13:05 Евгений Клочко

В Харькове активно работают с программами энергосбережения: как это происходит

В Харькове продолжают реализовывать мероприятия, направленные на энергосбережение. В течение 2021 года активно выполнялись беспрецедентные по своему масштабу объемы работ по замене магистральных сетей, модернизации котельных и повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.

Так, на предприятии КП «Харьковские тепловые сети» успешно выполняется комплекс работ по обеспечению качественной бесперебойной подачи тепла и горячей воды потребителям. Как сообщает РЕДПОСТ , все это достигается путем применения новейших технологий при технической подготовке всей системы теплоснабжения города к работе в отопительном сезоне.

В частности, на предприятии реализуется проект «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

В стадии завершения строительство когенерационной станции, электрической мощностью 1 МВт, на котельной «Хартрон». В результате чего на котельной будет собственная генерация электроэнергии в объеме 3,6 млн.кВт/ч в год.

В стадии завершения пуско-наладочные работы и введение в эксплуатацию когенерационной станции, электрической мощностью 4 МВт, на котельной Салтовского жилого массива. В результате появится собственная генерация электроэнергии в объеме 14.5 млн. кВт/ч в год.

Завершена реконструкция котельной по улице Большой Панасовской, 29.

Завершается реконструкция еще 5 котельных: просп. Ново-Боварский, 99а, ул. Диспетчерская, 27а, ул. Славянская, 8, ул. Свинаренко Петра, 5а и ул. Саперная, 10б.

Строятся 4 новые теплотрассы, общей протяженностью 3,4 км. Завершено строительство теплотрассы по проспекту Победы, 77.

Также, для предотвращения риска возникновения технологических отказов и остановки системы теплоснабжения, в этом году выполнялись капитальные ремонты 22 котлов большой мощности.Такого количества капитальных ремонтов котлов не было уже много лет. Для сравнения, в 2020 году было капитально отремонтировано 2 котла, а в 2019 году - всего один.

Кроме этого, в рамках реализации проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины", ХТС внедряют современную систему диспетчеризации SCADA, благодаря которой все происходящее в системе теплоснабжения города будет видно в режиме реального времени.

Техническое переоснащение коснется 25 ключевых тепловых магистральных камер системы централизованного теплоснабжения города. Специалисты коммунального предприятия в онлайн режиме будут отслеживать все процессы, которые проходят в системе теплоснабжения, смогут оперативно локализовать аварийную ситуацию и осуществить переключение в сетях.

Внедрение современных технологий энергоэффективности, как подчеркивал Игорь Терехов, позволяет городу сохранять тарифы на теплоснабжение на прежнем уровне для харьковчан.

Также проходит обновление котельных, капитальные ремонты котлов, насосов, современное оснащение и масштабные перекладки сетей. По словам Игоря Терехова один современный насос позволяет экономить на электроэнергии 1 млн гривен в месяц. Город же, в свою очередь, устанавливает 11 таких насосов.

«Модернизация — это единственная возможность, чтобы харьковчане получали качественную бесперебойную услугу и ни в коем случае не платили за нее больше», — заявил Игорь Терехов.

Напомним, 12 октября руководитель Харькова Игорь Терехов своим распоряжением дал старт отопительному сезону в Харькове.