13.10.2021 10:50 Виталий Хиневич
В Харькове начинается отопительный сезон
Руководитель Харькова Игорь Терехов своим распоряжением дал старт отопительному сезону в городе.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечается, что 12 октября, на внеочередной сессии Харьковского городского совета Игорь Терехов дал соответствующее распоряжение тепловикам.
Суточная температура воздуха, позволяет не подключать абонентов ХТС к центральному теплоснабжению. Однако, городская власть начнет отопительный сезон раньше.
«Мы уже подключили школы, детсады и больницы, теперь будем подавать тепло в квартиры харьковчан. Пока среднесуточная температура выше восьми градусов, но, учитывая похолодание, начинаем включаться. Температура на улице невысокая, поэтому харьковчане должны быть с теплом и горячей водой», - отметил Игорь Терехов.
Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» в этом году модернизирует
около 1 тысячи тепловых пунктов во всех районах города.
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