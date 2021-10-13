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13.10.2021  10:50   Виталий Хиневич

В Харькове начинается отопительный сезон

Руководитель Харькова Игорь Терехов своим распоряжением дал старт отопительному сезону в городе.


Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что 12 октября, на внеочередной сессии Харьковского городского совета Игорь Терехов дал соответствующее распоряжение тепловикам.
 
Суточная температура воздуха, позволяет не подключать абонентов ХТС к центральному теплоснабжению. Однако, городская власть начнет отопительный сезон раньше.
 
 
«Мы уже подключили школы, детсады и больницы, теперь будем подавать тепло в квартиры харьковчан. Пока среднесуточная температура выше восьми градусов, но, учитывая похолодание, начинаем включаться. Температура на улице невысокая, поэтому харьковчане должны быть с теплом и горячей водой», - отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» в этом году модернизирует около 1 тысячи тепловых пунктов во всех районах города.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, отопление
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