13.10.2021 10:32

Глава Партии пенсионеров заявил, что пресек схему подкупа Добкина и снял свою кандидатуру с выборов

Глава Партии пенсионеров Украины Николай Кукурика снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.

Причиной своего решения он назвал необходимость совместной работы с самым достойным кандидатом на должность городского головы ради харьковчан.



«Это решение было непростым, но я принял его для того, чтобы отстаивать интересы целевых групп, которые защищает команда Партии пенсионеров Украины — путем переговоров с наиболее достойным кандидатом на пост Харьковского городского головы.



ППУ отстаивает интересы пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей, малообеспеченных граждан, ветеранов, чернобыльцев и других социальных категорий. И именно ради них мы готовы объединяться и поддерживать друг друга», — заявил Кукурика.



При этом он подчеркнул, что в ходе избирательной кампании Партия пенсионеров добилась прекращения так называемой социальной программы Михаил Добкина «Забота». Как заявил Кукурика, на самом деле «Забота» являлась технологией скупки голосов и давления на избирателей.



«Даже после отказа баллотироваться на пост Харьковского городского головы я и моя команда будем мониторить избирательные процессы. Мы не останемся равнодушными к грязным избирательным технологиям, нарушениям конституционных прав избирателей. Например, освещая в СМИ тему подкупа избирателей, который планировал реализовать Михаил Добкин, выдуривая контакты доверчивых пенсионеров путем обещания денежных выплат, мы достигли того, что такая «схема» уже не применяется.



Мы планируем и в дальнейшем останавливать незаконные технологии обмана избирателей. Харьковчане имеют право сделать свой выбор осознанно и ответственно: выбирая реальные дела и намерения кандидата, а не путем оболванивания, дешевого пиара или подкупа», — заявил Кукурика.



Напомним, кандидат в мэры Харькова Виктор Величков, уполномоченное лицо Юрия Бойко и ОПЗЖ, начал сбор подписей сторонников партии для отказа от поддержки Михаила Добкина на выборах.