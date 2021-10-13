13.10.2021 10:03 Рита Парфенова

Ярмарка еды на Стрелке: забудьте о проезде в центре Харькова

В праздничные выходные будет ограничен проезд в Банном переулке.



gortransport.kharkov.ua

По информации РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета, с семи утра 15 октября до семи утра 18 октября будет запрещено движение транспорта по Банному переулку и Рыбной площади.



Участок от Павловской площади до Университетской улицы будет перекрыт на врем подготовки и проведения Ярмарки еды в сквере «Стрелка».



Изменения движения коснутся и общественного пассажирского транспорта.



Так, круглосуточно с 7.00 15 октября до 7.00 18 октября изменят маршруты следования троллейбус №27 и автобус №304.

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Троллейбусу №27 запрещено движение по Сергиевской площади, Павловской площади, Банному переулку и Рыбной площади. Объездной маршрут будет таким: площадь Благовещенская - Соборный спуск - ул. Университетская - пер. Спартаковский - площадь Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский.



Автобус №304 будет объезжать Банный переулок следующим образом: пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.

Напомним, движение по улице Серповой в Харькове перекрыто с 8:00 12 октября до 23:00 25 октября 2021 года. Запрещено движение на участке между проспектом Науки и проездом возле здания №4 по Серповой.





