    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове на две недели запретят проезд по Серповой
11.10.2021  16:57   

В Харькове на две недели запретят проезд по Серповой

Движение по улице в Харькове будет перекрыто 8:00 12 октября до 23:00 25 октября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на Шатиловке перекроют одну из улиц. Движение будет запрещено по улице Серповой на участке между проспектом Науки и проездом возле здания №4 по Серповой.
 
 
Ограничения будут действовать с 8:00 12 октября до 23:00 25 октября. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с прокладыванием инженерных сетей.
 
 
На этот период будет организовано одностороннее движение по ул. Серповой, на участке от ул. Коломенской до проезда возле дома №4 при движении со стороны ул. Коломенской.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что ограничено движение по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау с по 20 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.
 
Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, серповая, шатиловка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Дороги и транспорт В Харькове возле стадиона Металлист перекроют улицы 08.10 Дороги и транспорт Три автобуса в Харькове изменят свой маршрут до конца октября 07.10 Дороги и транспорт В Харькове по Шатиловской до понедельника просто так не проедешь
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 