11.10.2021 16:57

В Харькове на две недели запретят проезд по Серповой

Движение по улице в Харькове будет перекрыто 8:00 12 октября до 23:00 25 октября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на Шатиловке перекроют одну из улиц. Движение будет запрещено по улице Серповой на участке между проспектом Науки и проездом возле здания №4 по Серповой.

Ограничения будут действовать с 8:00 12 октября до 23:00 25 октября. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с прокладыванием инженерных сетей.

На этот период будет организовано одностороннее движение по ул. Серповой, на участке от ул. Коломенской до проезда возле дома №4 при движении со стороны ул. Коломенской.

Напомним, ранее мы писали о том, что ограничено движение по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау с по 20 декабря 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений. Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.