11.10.2021 17:00 Виталий Хиневич

Смертельное застолье: на Харьковщине обнаружили тело мужчины

Между мужчинами возник спор, который привел к трагическим последствиям.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 7 октября около 18:00 двое мужчин находились в гостях у 48-летнего друга в селе Гряниковка Купянского района.

Во время застолья между 55-летним и 34-летним мужчиной возникли разногласия, привлекшие к драке. Злоумышленник нанес старшему другу телесные повреждения, в результате которых тот упал, ударился головой и умер.

Сотрудникам полиции о данном происшествии стало известно в результате обращения собственника домовладения в отделение полиции.

На данный момент проходит досудебное расследование согласно криминального производства открытого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюремного заключения.

10 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, ранее во время совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора, которая переросла в драку . В ходе конфликта 41-летняя женщина ударила кухонным ножом в спину своего гражданского мужа.