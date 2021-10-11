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11.10.2021  17:00   Виталий Хиневич

Смертельное застолье: на Харьковщине обнаружили тело мужчины

Между мужчинами возник спор, который привел к трагическим последствиям.

На Харьковщине мужчина убил друга
 
Об  этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 7 октября около 18:00 двое мужчин находились в гостях у 48-летнего друга в селе Гряниковка Купянского района.
 
Во время застолья между 55-летним и 34-летним мужчиной возникли разногласия, привлекшие к драке. Злоумышленник нанес старшему другу телесные повреждения, в результате которых тот упал, ударился головой и умер. 
 
Сотрудникам полиции о данном происшествии стало известно в результате обращения собственника домовладения в отделение полиции. 
 
На данный момент проходит досудебное расследование согласно криминального производства открытого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюремного заключения. 
 
10 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 
 
Напомним, ранее во время совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта 41-летняя женщина ударила кухонным ножом в спину своего гражданского мужа.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, застолье, убийство
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