11.10.2021 17:30

«Чужой для партии и чужой для Харькова» — в ОПЗЖ открещиваются от поддержки Добкина на выборах

Кандидат в мэры Харькова Виктор Величков, уполномоченное лицо Юрия Бойко и ОПЗЖ, начал сбор подписей сторонников партии для отказа от поддержки Михаила Добкина на выборах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление, опубликованное городским отделением ОПЗЖ в Московском районе.

В заявлении говорится, что большинство членов ОПЗЖ в Харькове не желают поддерживать Добкина.

«Виктор Величков, как и все мы, член ОПЗЖ, который всегда разделял идеологию партии. Однако поддержка партии, верность ее программе не равна поддержке спущенных сверху, непродуманных, недальновидных решений. Большинство членов харьковского отделения ОПЗЖ не поддерживают Добкина на выборах мэра. Мы не согласны с такой позицией, которую заняло центральное руководство партии. Добкин – чужой для партии и чужой для Харькова кандидат. Мы требуем вынести вопрос о том, стоит ли ОПЗЖ поддерживать Добкина, на всеукраинскую партийную конференцию», — говорится в заявлении.

Главной целью сбора подписей его инициаторы называют отказ ОПЗЖ в Харькове от публичной поддержки Добкина и поддержку кандидата — члена ОПЗЖ.

Они напомнили, что у Добкина, который зарегистрировался на выборах самовыдвиженцем, есть своя партия «Христианские социалисты».

Напомним, политолог сравнил Михаила Добкина с Олегом Ляшко. Выбор нового мэра для харьковчан заключается в выборе между реальной, кропотливой работой и скандалами.