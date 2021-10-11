11.10.2021 18:03

Крышки для бумажных стаканчиков – сочетание практичности и удобства

В современной динамичной жизни крышки для бумажных стаканчиков просто незаменимая вещь. Они практичны и удобны, защищают от проливания и попадания пыли во время кофе-брейка или прогулки.

Также придают жесткости и препятствуют деформации стаканчика в руке. А если вы желаете пить кофе или горячий напиток через трубочку, то для этого в крышке предусмотрен питейник. Не правда ли, удобная деталь? А вы купили в вашу кофейню уже крышки?

Если не знаете, где и какие выбрать, то примером которых могут послужить изделия на сайте: https://optipak.com.ua/product-category/kryshki/ . Вся продукция изготавливается из сертифицированных материалов и гипоаллергенна. Можно подобрать желаемый диаметр крышки под различные стаканчики.

Из каких материалов производят крышки для бумажных стаканчиков?

Многие ценители и любители, прогуливаясь пешком, предпочитают покупать различные соки, кофе, чай и многие другие напитки. Безусловно, при быстрой ходьбе напиток может пролиться или обжечь вас. В этом случае крышки для бумажных стаканов выручают на все 100%. Но, наверняка, многие из вас задавали себе вопрос: “Насколько они безвредны и из чего их производят?”.

Так вот, изготавливаются они из экологически чистого материала полистирола. Он обладает высокой эластичностью, практичностью, прочностью и податливостью под различную форму. Крышки полностью безопасны для здоровья и для окружающей среды и плотно прилегают к любым бумажным стаканчикам. Для их изготовления используется специальное оборудование международного уровня.

Преимущества использования пластика

Если мы говорим об основных достоинствах пластика, который используют для производства крышек для бумажных стаканчиков, то следует выделить такие:

Невысокая цена, которая соответствует высокому качеству. Из полистирола можно повторно изготавливать изделия.

Износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям.

Легкость.

Материал считается наиболее практичным и безопасным.

Преимущества на этом не заканчиваются, также следует сказать, что изделия из пластика удобны и никаким образом не влияют на вкусовые особенности напитка.

Разнообразие крышек для бумажных стаканов

Крышки для бумажных стаканчиков достаточно разнообразны, их можно классифицировать следующим образом:

По форме. Могут быть представлены в кофейне на вынос в купольной и плоской форме.

Наличие или отсутствие питейника. Для максимального удобства изготовлены с разными видами отверстий: просто, чтобы пить или для трубочки.

Цветовое решение может различной гаммы.

По диаметру: от 68 до 95 мм.

Если мы говорим о конкретных видах, то у каждого есть свои особенности:

Купольные крышки станут идеальным вариантом для напитков с густой пенкой или взбитыми сливками.

Крышки с откидным клапаном позволяют сохранять тепло напитка долгое время. При ходьбе содержимое не прольется и в него не попадет пыль.

Обычные крышки — универсальны на все случаи под любые горячие напитки.

Крышки с формой ромб — это интересно и удобно в использовании. Если вы не пробовали из таких пить или покупать для своего бизнеса, рекомендуем.

Более детально с продукцией Optipak можно ознакомиться на нашем сайте. У нас представлен широкий ассортимент пластиковых крышек и стаканчиков на любой вкус. Также предоставляем дополнительную услугу брендирования и гравировки. Одноразовая продукция, которая у нас представлена не только безопасна, но и позволит вашей кофейне, ресторану или кофе на вынос выделяться среди других.