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29.09.2021  17:12   

Политолог сравнил Михаила Добкина с Олегом Ляшко

Выбор нового мэра для харьковчан заключается в выборе между реальной, кропотливой работой и скандалами.

 
Об этом заявил политолог Александр Кочетков, комментируя список официально зарегистрированных кандидатов в мэры Харькова. 
 
«Когда я встречался с работниками харьковской мэрии, то задал вопрос: кто будет агитировать за Терехова? Мне ответили, что за нынешнего руководителя города лучше всего агитируют озеленители — цветущими парками и садами, дорожники — ровными магистралями, коммунальщики — нормально работающим ЖКХ. При всей пафосности ответа так и должно быть: за действующего руководителя говорят дела возглавляемого им коллектива, а не хитрые имиджевые выкрутасы», — отметил Кочетков.
 
При этом политолог отметил, что Михаил Добкин парадоксально рассчитывает добиться поддержки харьковчан критикой любого шага городской власти. 
 
«Добкин является полной противоположностью Терехову. Он не хозяйственник и даже гордится этим. Он эпатажный политик со всеми вытекающими. Митинги, заезды на мотоцикле, политические переобувания от футболок “Беркута” до обещания воевать с Россией – подобные фрик-шоу его стихия. Вокруг Добкина всегда много событий и скандалов. В один день он подает документы на мэры Киева, на следующий уже едет в Харьков с намерением баллотироваться там. 
 
Как по мне, такие люди вообще не подходят на роль мэра, но объективный факт в том, что за подобных эпатажных персонажей, символом которых лично для меня является Олег Ляшко, тоже голосуют. Но в Харькове выбор идет только между двумя – Игорем Тереховым и Михаилом Добкиным. И это во многом — цивилизационный выбор», — считает эксперт. 
 
Напомним, Михаил Добкин не возглавляет организацию «Наш дом – Харьков», под брендом которой ведется его избирательная кампания. Об этом заявила член Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Екатерина Поп.
 
Тэги:  добкин, выборы
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