29.09.2021 16:50 Виталий Хиневич

В Харькове пройдет первый фестиваль верховой езды и конного спорта

Первый фестиваль верховой езды и конного спорта пройдет в Харькове в начале октября.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Фестиваль пройдет в Nikolo's Horse Club. Это не просто клуб любителей лошадей, это место, где обучают верховой езде, изучают лошадей, разводят их и берут для содержания. Идея клуба появилась у владелицы в 2009 году, с 2012 года клуб функционирует по всем 4 направлениям.

Фестиваль на территории клуба по адресу, ул. Животноводов, 36 пройдет 2 и 3 октября.

Посетителей ждет много интересного — от программы верховой езды, до выступления-лекции Максима Розенфельда, рассказывающего об истории лошадей, музыкального перформанса PRIME ORCHESTRA, конного театра, стрельбы из лука в седле и еще многих развлечений. Конечно же, есть программа и для юных посетителей фестиваля – ведь будет организована детская зона с аниматорами. Также для всех посетителей доступна фудзона.

В целом посетителей ждет несколько интересных зон в рамках фестиваля: боевая, VIP, фуд, медиа, детская и, конечно, катания на виновниках торжества – лошадях.

Платной является посещение VIP-зоны, стоимость билетов в которую стартует от 4500 грн.

Однако в целом посещение мероприятия и остальных зон является бесплатным и доступно всем желающим по предварительной регистрации по ссылке