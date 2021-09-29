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29.09.2021  16:50   Виталий Хиневич

В Харькове пройдет первый фестиваль верховой езды и конного спорта

Первый фестиваль верховой езды и конного спорта пройдет в Харькове в начале октября.

В Харькове пройдет фестиваль конного спорта
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Фестиваль пройдет в Nikolo's Horse Club. Это не просто клуб любителей лошадей, это место, где обучают верховой езде, изучают лошадей, разводят их и берут для содержания. Идея клуба появилась у владелицы в 2009 году, с 2012 года клуб функционирует по всем 4 направлениям. 
 
Фестиваль на территории клуба по адресу, ул. Животноводов, 36 пройдет 2 и 3 октября. 
Посетителей ждет много интересного  от программы верховой езды, до выступления-лекции Максима Розенфельда, рассказывающего об истории лошадей, музыкального перформанса PRIME ORCHESTRA, конного театра, стрельбы из лука в седле и еще многих развлечений. Конечно же, есть программа и для юных посетителей фестиваля – ведь будет организована детская зона с аниматорами. Также для всех посетителей доступна фудзона. 
В целом посетителей ждет несколько интересных зон в рамках фестиваля: боевая, VIP, фуд, медиа, детская и, конечно, катания на виновниках торжества – лошадях. 
 
Платной является посещение VIP-зоны, стоимость билетов в которую стартует от 4500 грн.
Однако в целом посещение мероприятия и остальных зон является бесплатным и доступно всем желающим по предварительной регистрации по ссылке.
 
Тэги:  харьков
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