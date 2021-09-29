29.09.2021 16:33 Евгений Клочко

В Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ

Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».



smart.gis.digital

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , найти карту убежищ можно на сайте smart.gis.digital . На портале указана информация об укрытиях, которыми могут воспользоваться жители разных домов в случае чрезвычайной ситуации.

«Карта выполнена в виде веб-сайта. Её найти можно путем введения адреса smart.gis.digital в строке браузера, либо словосочетания, например, «Геопортал Харьков Укрытия». Карта имеет простой интерфейс. Укрытие можно найти в поисковой строке сайта, кликнув на объект или через окно, где отобразится их список», - рассказали в городском информационном центре.

Всего в Харькове находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:

30 станций метро,

53 подземных перехода,

24 паркинга и

более 4,2 тыс. простейших укрытий.

Большинство находится в центре города и спальных районах – это станции метро, цокольные этажи, подземные переходы, специально оборудованные подвалы предприятий и учреждений.

Напомним, месторасположение бомбоубежищ Харькова и области можно посмотреть также на интерактивной карте от ГУ ГСЧС.