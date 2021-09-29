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29.09.2021  16:33   Евгений Клочко

В Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ

Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».


smart.gis.digital
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, найти карту убежищ можно на сайте smart.gis.digital. На портале указана информация об укрытиях, которыми могут воспользоваться жители разных домов в случае чрезвычайной ситуации.
 
«Карта выполнена в виде веб-сайта. Её найти можно путем введения адреса smart.gis.digital в строке браузера, либо словосочетания, например, «Геопортал Харьков Укрытия». Карта имеет простой интерфейс. Укрытие можно найти в поисковой строке сайта, кликнув на объект или через окно, где отобразится их список», - рассказали в городском информационном центре. 
 
Всего в Харькове находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:
  • 30 станций метро,
  • 53 подземных перехода,
  • 24 паркинга и
  • более 4,2 тыс. простейших укрытий.
Большинство находится в центре города и спальных районах – это станции метро, цокольные этажи, подземные переходы, специально оборудованные подвалы предприятий и учреждений.
 
Напомним, месторасположение бомбоубежищ Харькова и области можно посмотреть также на интерактивной карте от ГУ ГСЧС.
 
Тэги:  харьков, укрытие, бомбоубежище
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