23.02.2022 13:12 Александра Жук

Игорь Терехов проверил готовность бомбоубежищ в Харькове (фото)

Готовность укрытия на ТЭЦ 3 по улице Энергетической, 3 Харьковский городской голова Игорь Терехов проинспектировал 23 февраля.



РЕДПОСТ

Данное укрытие может принять 400 человек – не только сотрудников ТЭЦ 3, но и жителей микрорайона, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



По словам мера Харькова, претензий к готовности убежища на случай чрезвычайной ситуации у него у него нет.



Бомбоубежище глубиной 5 метров было введено в эксплуатацию в 1987 году и может защитить от любого рода оружия, кроме атомного.



Помещение оснащено вентиляцией, телефонной связью, комнатами гигиены, медикаментами, средствами защиты, местами для приема пищи, даже есть комната для ковидных больных (для 40 пациентов)



Это бомбоубежище рассчитано на то, чтобы в случае ЧС, сохранить жизнь людей и обеспечить работу стратегического предприятия.



Для приведения в готовность защитного сооружения создано специальное звено из 15 человек, которое его обслуживает. В нее входит командир звена, слесарь-сантехник, электрик, связист, слесарь по вентиляции. Для проведения химической и радиационной разведки создан специальный пост из 3 человек: командир поста, разведчик и дозиметрист. Заполнение защитного сооружения производится по сигналу штаба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ . Проект реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».

Как ранее писал РЕДПОСТ, бомбоубежища и укрытия Харькова готовы вместить 1,5 миллиона человек. Всего в городе находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:

30 станций метро,

53 подземных перехода,

24 паркинга

более 4,2 тыс. простейших укрытий.

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