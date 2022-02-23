23.02.2022 12:52 Виталий Хиневич

Украина обратилась к властям Германии относительно воздушного сообщения

Для Украины важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, которые временно отменили свои рейсы, способствовали возможности выполнять рейсы украинским авиаперевозчикам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил важность восстановления динамики авиасообщений между странами.

В частности Украина обратилась к властям Германии, с просьбой максимально поспособствовать восстановлению динамики авиасообщения между Украиной и Германией.

"В частности, для нас важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, которые временно отменили свои рейсы в Киев и Одессу, способствовали возможности украинским авиаперевозчикам их выполнять",- отметил Александр Кубраков.

Кроме этого, министр поблагодарил правительство Германии за решение прекратить сертификацию "Северного потока-2". Так как обеспечение энергетической независимости в Европе является общим приоритетом.

Так же стоит напомнить, что испанский лоукостер Vueling и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину. В это же время отмечается, компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне.

В свою очередь железнодорожное сообщение с Европой прекращать не будут . Если авиасообщение будет прекращено, то железнодорожное сообщение будет запасным вариантом.

Как отметили в "Укрзалізницi", все поезда находятся на балансе компании. Город Перемышль, куда курсируют украинские поезда, может стать опорным хабом. С этого города можно будет добраться в Прагу и Берлин, так же есть железнодорожное сообщение с Варшавой, которое проходит через Вену.