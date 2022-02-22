22.02.2022 16:20 Виталий Хиневич

В"Укрзалізниці" рассказали, как будет работать железнодорожное сообщение с Европой

В случае возможного ограничения авиасообщения можно будет воспользоваться железнодорожным.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что железнодорожное сообщение с Европой прекращать не будут. Если авиасообщение будет прекращено, то железнодорожное сообщение будет запасным вариантом.

Как отметили в "Укрзалізницi", все поезда находятся на балансе компании. Город Перемышль, куда курсируют украинские поезда, может стать опорным хабом. С этого города можно будет добраться в Прагу и Берлин, так же есть железнодорожное сообщение с Варшавой, которое проходит через Вену.

Напомним, ранее испанский лоукостер Vueling и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину. Компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне. На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.