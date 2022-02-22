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22.02.2022  16:20   Виталий Хиневич

В"Укрзалізниці" рассказали, как будет работать железнодорожное сообщение с Европой

В случае возможного ограничения авиасообщения можно будет воспользоваться железнодорожным.

Поезда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что железнодорожное сообщение с Европой прекращать не будут. Если авиасообщение будет прекращено, то железнодорожное сообщение будет запасным вариантом.
 
Как отметили в "Укрзалізницi", все поезда находятся на балансе компании. Город Перемышль, куда курсируют украинские поезда, может стать опорным хабом. С этого города можно будет добраться в Прагу и Берлин, так же есть железнодорожное сообщение с Варшавой, которое проходит через Вену.
 
Напомним, ранее испанский лоукостер Vueling  и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину. Компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне. На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  укрзалізниця, транспорт, харьков
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