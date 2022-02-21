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21.02.2022  16:29   

Две авиакомпании отказались от полетов в Украину

Еще две авиакомпании отказались осуществлять перелеты в Украину.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что испанский лоукостер Vueling  и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину.
 
В это же время отмечается, компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне.
 
На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.
 
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отмена рейсов иностранными авиакомпаниями продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями в безопасности полетов. Государство делает все возможное, чтобы оперативно возобновить все отмененные рейсы.
 
Кроме этого министр уточнил, что на данный момент нет оснований для отмены авиарейсов.  Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируется государством.
 
В это же время стоит отметить, что ирландский лоукостер Ryanair не намерен уходить из Украины и будет летать в Украину.

 

Тэги:  самолет, рейсы, харьков
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