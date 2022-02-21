21.02.2022 16:29
Две авиакомпании отказались от полетов в Украину
Еще две авиакомпании отказались осуществлять перелеты в Украину.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Корреспондент".
Сообщается, что испанский лоукостер Vueling и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину.
В это же время отмечается, компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне.
На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отмена рейсов иностранными авиакомпаниями
продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями в безопасности полетов. Государство делает все возможное, чтобы оперативно возобновить все отмененные рейсы.
Кроме этого министр уточнил, что на данный момент нет оснований для отмены авиарейсов. Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируется государством.
В это же время стоит отметить, что ирландский лоукостер Ryanair
не намерен уходить из Украины и будет летать в Украину.
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