21.02.2022 16:29

Две авиакомпании отказались от полетов в Украину

Еще две авиакомпании отказались осуществлять перелеты в Украину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что испанский лоукостер Vueling и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину.

В это же время отмечается, компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне.

На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отмена рейсов иностранными авиакомпаниями продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями в безопасности полетов. Государство делает все возможное, чтобы оперативно возобновить все отмененные рейсы. Кроме этого министр уточнил, что на данный момент нет оснований для отмены авиарейсов. Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируется государством. В это же время стоит отметить, что ирландский лоукостер Ryanair не намерен уходить из Украины и будет летать в Украину.