    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Украинцев предупредили об угрозе кибератак
21.02.2022  16:48   Виталий Хиневич

Украинцев предупредили об угрозе кибератак

Возможные кибератаки на веб-ресурсы в зоне ".ua" могут произойти 22 февраля.

Хакер
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что Госслужба спецсвязи предупредила украинцев о возможных кибе6ратаках 22 февраля украинские веб-ресурсы. Граждан просят информировать правительство про все случаи проявления кибератак на информационно-коммуникационные системы.
 
В свою очередь в CERT-UA рассказали, что на одном из маркетплейсов обнаружили сообщение с угрозой проведения кибератак 22 февраля.
 
"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны",- отметили в правительстве.
 
Кроме этого стоит отметить, что утром 14 января текущего года были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка "503" возникала при попытке зайти на портал "Дія".
 
В целом на протяжении 2021 года СБУ отбила более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти. В ведомстве подчеркнули, что проводят все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию хакерских атак. В процессе данной деятельности силовикам удалось привлечь к ответственности 80 преступников. Причем 26 из них получили различные тюремные сроки.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  кибератаки, хакеры, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия В СБУ отбили тысячи хакерских атак на сайты 04.01 Криминал и происшествия В Украине полицейские отразили десятки атак на органы власти
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 