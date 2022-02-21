21.02.2022 16:48 Виталий Хиневич

Украинцев предупредили об угрозе кибератак

Возможные кибератаки на веб-ресурсы в зоне ".ua" могут произойти 22 февраля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что Госслужба спецсвязи предупредила украинцев о возможных кибе6ратаках 22 февраля украинские веб-ресурсы. Граждан просят информировать правительство про все случаи проявления кибератак на информационно-коммуникационные системы.

В свою очередь в CERT-UA рассказали, что на одном из маркетплейсов обнаружили сообщение с угрозой проведения кибератак 22 февраля.

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны",- отметили в правительстве.

Кроме этого стоит отметить, что утром 14 января текущего года были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка "503" возникала при попытке зайти на портал "Дія".

В целом на протяжении 2021 года СБУ отбила более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти. В ведомстве подчеркнули, что проводят все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию хакерских атак. В процессе данной деятельности силовикам удалось привлечь к ответственности 80 преступников. Причем 26 из них получили различные тюремные сроки.