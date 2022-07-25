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25.07.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Українська ІТ-армія продовжує блокувати російські онлайн-ресурси

Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф

ІТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.
 
Повідомляється, що з 11 до 24 липня українська ІТ-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів. 
 
Найбільше кібератак зазнали:
 
  • критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф;
  • онлайн-магазини дронів та воєнторгів рф.
 Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні. 
 
Вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.
 
IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.
 
Нагадаємо, хакери здійснили кібератаку на українські радіостанції.
 
Источник:   Міністерство цифрової політики і трансформації України
 Тэги:  кибератаки
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