25.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Українська ІТ-армія продовжує блокувати російські онлайн-ресурси

Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.

Повідомляється, що з 11 до 24 липня українська ІТ-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів.

Найбільше кібератак зазнали:

критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф;

онлайн-магазини дронів та воєнторгів рф.

Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.

Вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.

Нагадаємо, хакери здійснили кібератаку на українські радіостанції.