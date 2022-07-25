25.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч
Українська ІТ-армія продовжує блокувати російські онлайн-ресурси
Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.
Повідомляється, що з 11 до 24 липня українська ІТ-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів.
Найбільше кібератак зазнали:
-
критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ рф;
-
онлайн-магазини дронів та воєнторгів рф.
Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.
Вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.
IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.
Нагадаємо, хакери здійснили кібератаку
на українські радіостанції.
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