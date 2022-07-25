25.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові дитина втекла з дому

Дитина була без супроводу дорослих у супермаркеті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 22 липня поліцейські отримали інформацію про те, що у супермаркеті Київського району Харкова виявили 10-річну дитину без супроводу дорослих.

На місце події приїхали правоохоронці. Хлопчик розповів, що посварився з бабусею та втік від неї.

Поліцейські встановили його місце проживання та відвезли його додому. Вдома знаходилася бабуся, згодом приїхав батько, який мешкає окремо. Місцезнаходження матері дитини невідоме. Жінка пішла з дому та зловживає алкогольними напоями.

Хлопець наразі знаходиться з батьком та бабусею. З родичами втікача працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Полтавській області помер хлопчик родом з Харківської області.