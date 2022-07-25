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25.07.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові дитина втекла з дому

Дитина була без супроводу дорослих у супермаркеті.

У Харкові дитина втекла з дому
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 22 липня поліцейські отримали інформацію про те, що у супермаркеті Київського району Харкова виявили 10-річну дитину без супроводу дорослих.
 
На місце події приїхали правоохоронці. Хлопчик розповів, що посварився з бабусею та втік від неї.
 
Поліцейські встановили його місце проживання та відвезли його додому. Вдома знаходилася бабуся, згодом приїхав батько, який мешкає окремо. Місцезнаходження матері дитини невідоме. Жінка пішла з дому та зловживає алкогольними напоями.
 
Хлопець наразі знаходиться з батьком та бабусею. З родичами втікача працівники поліції провели профілактичну бесіду.
 
Нагадаємо, у Полтавській області помер хлопчик родом з Харківської області.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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