25.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові дитина втекла з дому
Дитина була без супроводу дорослих у супермаркеті.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 22 липня поліцейські отримали інформацію про те, що у супермаркеті Київського району Харкова виявили 10-річну дитину без супроводу дорослих.
На місце події приїхали правоохоронці. Хлопчик розповів, що посварився з бабусею та втік від неї.
Поліцейські встановили його місце проживання та відвезли його додому. Вдома знаходилася бабуся, згодом приїхав батько, який мешкає окремо. Місцезнаходження матері дитини невідоме. Жінка пішла з дому та зловживає алкогольними напоями.
Хлопець наразі знаходиться з батьком та бабусею. З родичами втікача працівники поліції провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, у Полтавській області помер хлопчик
родом з Харківської області.
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