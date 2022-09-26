26.09.2022 16:36 Дмитро Колонєй

Окупанти готують кібератаки та нові ракетні удари по об’єктах електрозабезпечення

Про це інформує ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, загарбники планують здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

Також агресор має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.