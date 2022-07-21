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21.07.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

Хакери здійснили кібератаку на українські радіостанції

Радіохолдинг TAVR Media заявив про кібератаку.

Хакер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 21 липня на мережі українських радіостанцій було здійснено кібератаку.
 
"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми зі здоров'ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", - повідомили у TAVR Media.
 
Слухачі радіостанцій повідомляли, що хакери за допомогою ефіру радіостанцій розповсюджували фейки. Зокрема, поширили фейкову інформацію про стан здоров'я президента України Володимира Зеленського.
 
Нагадаємо, у ЄС погодили продовження санкцій проти росії.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  радио, кибератака
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