01.11.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі знову працює «Українське радіо» і аналогове телебачення

На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи над відновленням українського мовлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Ізюмі можна слухати «Українське радіо» (УР-1) на хвилі 102,5 FM.

Окрім цього, в Ізюмі можна приймати сигнал з радіо-телевізійної станції Краматорська Концерну РРТ на хвилях 89.0 FM, 90.9 FM, 95.7 FM.

Також працює аналогове телебачення: УТ-1, Інтер, Новий канал, СТБ. Тож, щоб зловити сигнал з Краматорська, необхідно повернути антену на домогосподарствах. Рівень сигналу залежатиме від висоти підйому приймальної антени.