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01.11.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі знову працює «Українське радіо» і аналогове телебачення

На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи над відновленням українського мовлення.

радіо
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Ізюмі можна слухати «Українське радіо» (УР-1) на хвилі 102,5 FM.
 
Окрім цього, в Ізюмі можна приймати сигнал з радіо-телевізійної станції Краматорська Концерну РРТ на хвилях 89.0 FM, 90.9 FM, 95.7 FM.
 
Також працює аналогове телебачення: УТ-1, Інтер, Новий канал, СТБ. Тож, щоб зловити сигнал з Краматорська, необхідно повернути антену на домогосподарствах. Рівень сигналу залежатиме від висоти підйому приймальної антени.
 
Нагадаємо, Харківський метрополітен відновив рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, радио
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