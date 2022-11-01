01.11.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновлюють водопостачання

Комунальники проводять ремонтні роботи у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 31 жовтня ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Зокрема, інтенсивними темпами продовжуються ремонтні роботи у Шевченківському районі, де бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно усунули серйозне пошкодження на водоводі діаметром 700 мм по вул. Дерев'янка.

«Щодня виконуючи великий обсяг відновлювальних комплексних робіт у водопровідному господарстві, попередньо детально аналізуємо ситуацію та з урахуванням усіх факторів плануємо відповідні заходи. Звичайно ж, якщо дозволяє ситуація, намагаємось ремонтувати водоводи без відключення мешканців від водопостачання. Ось і вчора під час ремонту ділянки трубопроводу по вул. Дерев'янка харків'яни залишалися з водою. Крім цього, упорядкували оглядові колодязі по пр. Людвіга Свободи, пр. Науки та пров. Товариському, а також встановили новий пожежний гідрант. Сьогодні районні бригади розпочали оперативну ліквідацію аварії на магістралях по вул. Клочківській та вул. Буковій, а ще капітально ремонтують оглядовий колодязь по вул. Культури», - підсумував Андрій Целогородцев.

Загалом сьогодні бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» усувають пошкодження на 16 ділянках трубопроводів.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».