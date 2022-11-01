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01.11.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Графік погодинних відключень електрики відновили у Харкові

У Харкові та області знову діє графік погодинних відключень електропостачання.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 1 листопада на території Харківської області відновили дію графіка погодинних відключень електроенергії.
 
З графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
 
Нагадаємо, Харківський метрополітен відновив рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  жкх, харьков
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