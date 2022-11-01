01.11.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові ЦНАП за жовтень надав послуги понад 28 тисячам громадян

Громадянам продовжують надавати консультації та послуги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.

Повідомляється, що у жовтні, в ЦНАП міста Харкова та його 11 територіальних підрозділах було введено надання двох важливих для громадян послуг - «Грошова допомога від UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні» та «Прийом повідомлення від власників житла про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб».

Громадянами отримано 28211 послуг, безпосередньо адміністраторами ЦНАП надано 21584 консультацій.

Опрацьовано 1035 електронних звернень, які надійшли через соціальну мережу Facebook, месенджер телеграм та електронну пошту ЦНАП. Операторами Call-центру за допомогою голосових каналів зв’язку надано 22788 консультацій з питань отримання різноманітних послуг.