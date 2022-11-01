01.11.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Харків'яни через Укропшту можуть оплачувати послуги ХТС без комісії

Починаючи з 3 листопада харків’яни можуть оплачувати послуги КП «Харківські теплові мережі» через відділення «Укрпошти» єдиною платіжкою і без комісії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківські теплові мережі».

Повідомляється, що за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова - зняти додаткове фінансове навантаження з мешканців міста, комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» уклало договір з регіональним відділенням «Укрпошти» на оплату комунальних послуг. Відтепер усі послуги теплових мереж громадяни можуть сплачувати сумарно однією платіжкою.

Оплату комісії та розподіл платежів бере на себе комунальне підприємство. Інформація із цього приводу буде зазначена у платіжних квитанціях за жовтень 2022 року.

До червня поточного року усі комунальні рахунки з мінімальною комісією можна було сплачувати у відділеннях «Мегабанку». Але влітку НБУ визнав цю фінансову установу неплатоспроможною. І громадянам довелося користуватися послугами інших банківських установ із значно вищими комісійними зборами.

Після чого Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до комунальних підприємств – вирішити проблему зайвого фінансового навантаження, яке особливо позначилося на людях пенсійного віку.

Нагадаємо, у житловому районі Харкова відновлюють водопостачання.