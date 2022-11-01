Ситуація з виїздом із України 1 листопада на західних пунктах пропуску

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Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.