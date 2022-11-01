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01.11.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

У Балаклії розпочне роботу новий автобусний маршрут

Починаючи з 2 листопада в місті курсуватиме додатковий автобусний маршрут.

Автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
Повідомляється, що з 2 листопада в місті Балаклія починає курсувати новий маршрут «Центр - КНП «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».
 
На сьогоднішній день перевезення всіх категорій населення здійснюєтьться безоплатно.
 
Також у Балаклії здійснюється рух автобусів на спеціальних маршрутах «Кільцевий» та «Центр – Нафтовиків» (по вул. Новоселівка).
 
Нагадаємо, харків'яни через Укропшту можуть оплачувати послуги ХТС без комісії.
 
Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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